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Медведев: если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму, война закончится

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Россия остановит спецоперацию без победы, то ее разорвут на части.

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