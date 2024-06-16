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Женская эстафета России была дисквалифицирована за нарушение правил на Играх БРИКС

Женская эстафета России была дисквалифицирована за нарушение правил на Играх БРИКС

На Играх БРИКС, которые проходят в Казани с 12 по 23 июня, сборная России была дисквалифицирована за нарушение правил в женской эстафете 4х100 метров.

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