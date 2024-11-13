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Это точно диабет? Что делать, если анализ показал сахар выше нормы, ответил врач Хохунов

Это точно диабет? Что делать, если анализ показал сахар выше нормы, ответил врач Хохунов

Правда ли, что однократное повышение сахара означает стопроцентный диабет? Можно ли обойтись без лекарств при лечении диабета, если правильно питаться и отказаться от сладкого? На эти и другие вопросы отвечает эндокринолог.

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Комментарии
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Гоша Веверсис
537миллионов больных диабетом на земле это 10% от всего населения земли. Значит всё население это 5миллиардов 370миллионов .А где-же заявленных 8 миллиардов. Всё врут и врут сволочи.
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