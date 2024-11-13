Это точно диабет? Что делать, если анализ показал сахар выше нормы, ответил врач Хохунов

Правда ли, что однократное повышение сахара означает стопроцентный диабет? Можно ли обойтись без лекарств при лечении диабета, если правильно питаться и отказаться от сладкого? На эти и другие вопросы отвечает эндокринолог.
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