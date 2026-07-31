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Daily Storm

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Фермеры попросили главу СКР лично контролировать дело о смерти ученого Зезина

Фермеры попросили главу СКР лично контролировать дело о смерти ученого Зезина

Мужчина подвергся нападению из-за замечания детям, повредившим посевы, а спустя несколько дней у него не выдержало сердцеАссоциация «Народный фермер», объединяющая более 14 тысяч фермеров и переработчиков в 72 регионах страны, попросила главу СКР Александра Бастрыкина о личном вмешательстве в дело, связанное с нападением и последовавшей смертью ученого Никиты Зезина.

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