В Петербурге задержали контролёра-извращенца, хранившего порно с детьми

В отношении него было возбуждено уголовное дело. В Петербурге задержали 55-летнего мужчину, работающего контролёром, по подозрению в распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних.
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