Самым пожилым нижегородцем с раком кожи стал 101-летний мужчина

С начала года злокачественные новообразования кожи были выявлены у 1 672 нижегородцев. Об этом сообщается в Telegram-канале «Бокал прессека» со ссылкой на данные Территориального фонда ОМС Нижегородской области.
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