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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александрова об американской хардовой серии турниров: «Мне всегда очень нравится эта часть года»

Екатерина Александрова прокомментировала победу над Талией Гибсон в третьем круге тысячника в Торонто (5:7, 6:1, 6:3).

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