Какие самые древние мегалитические сооружения в мире?

Их разбросано по всему миру десятки тысяч. Вот что мы знаем о некоторых самых древних примерах. Мегалиты – эти крупные каменные сооружения, указывающие в направлении небес или образующие более крупные конструкции, как-будто противоречащие законам гравитации, являются источником спекуляций и тайн для многих поколений.