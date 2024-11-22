Ответственность за несостоявшуюся встречу глав оборонных ведомств Китая и США лежит на Соединенных Штатах -- Минобороны КНР

Пекин, 21 ноября /Синьхуа/ -- Ответственность за несостоявшуюся встречу между главами оборонных ведомств Китая и США на полях 11-го совещания министров обороны стран-членов АСЕАН и диалоговых партнеров /"СМОА плюс"/ во Вьентьяне полностью лежит на американской стороне.