Ответственность за несостоявшуюся встречу глав оборонных ведомств Китая и США лежит на Соединенных Штатах -- Минобороны КНР

Пекин, 21 ноября /Синьхуа/ -- Ответственность за несостоявшуюся встречу между главами оборонных ведомств Китая и США на полях 11-го совещания министров обороны стран-членов АСЕАН и диалоговых партнеров /"СМОА плюс"/ во Вьентьяне полностью лежит на американской стороне.
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