Удар натовской ЧВК "Украина" по Крымскому мосту и наш удар по Одессе. Кстати, "Ониксами" мы отправили ещё пару укрогенералов к чертям

Хорошее дело: неопознанные НПО перерубают в нескольких местах оптоволоконный кабель в Атлантике, да еще и неизученный наукой катаклизм разрушает подводный тоннель под Ла-Маншем.... Что совсем не отменяет намеченные еще ранее удары по Одессе и другим портам хохляндии с полным разрушением всей их портовой инфраструктуры.... Да, если еще внезапно вдруг накроются медным тазом спутники маска над хохляндией в силу непреодолимого космического катаклизма, то вообще чудесно будет...

Елена Филиппова

Мне думается, что пора отправить в прошлое такие сочетания, как ВСУ, и даже укронацисты, укрофашисты и т.п., а прямо отмечать в репортажах СМИ и разные комментах, что НАТО атаковало наши войска в районе таком-то, или Соединённые Штаты применили кассетные боеприпасы против группы российских журналистов, британские спецслужбы, осуществили теракт на Крымском мосту... А что - они полностью финансируют эти т.н. ВСУ, они полностью обеспечивают их вооружением, т.е. ВСУ по факту стали наёмниками НАТО, раз запад их оплачивает. Вот пусть попробуют оправдаться. Будут громко визжать? - Пусть визжат. Наплевать.