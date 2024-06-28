Новый шанс для жизни в Северной Европе

<p>Обретение собственного дома в северной части Европы стало намного проще в последнее время. Если вы слышали о продаже недвижимости в Южной Европе по цене чашки кофе, то вам может быть интересно узнать, что аналогичная схема действует и в одной из стран Северной Европы, где продаются земельные участки всего за несколько центов.