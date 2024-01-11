BFM.ru Комментарий Георгия Бовта Георгий Бовт.Михаил Фомичев/ТАСС Поскольку объект, будучи частным, продолжал оставаться еще и режимным, то инстинктивным желанием персонала было все скрыть и справиться своими силами, рассуждает политолог Георгий Бовт ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» имени Андропова, на территории которого расположена котельная, оставившая без тепла более 170 домов, планируют вернуть в госсобственность, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сославшись на решение президента.
У Климовского патронного завода сломалась не только котельная, но, возможно, и «крыша»
Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Ельцин, девяностые... "После приватизации в начале века..." - эвоно как!
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4 час.
ЗЖ
Зоя Жук
А хотелось бы знать начало истории- почему этот завод вообше попал в план приватизации и кто конкретно это решение принимал. Второе - проверка решений Росимущества по оставшейся государственной части этого предприятия. Что за темная история об этом пакете, который должен был быть передан в Ростех, а делся неизвестно куда.
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2 час.
Александр Батт
Военные заводы не должны быть частными.
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2 час.
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