У Климовского патронного завода сломалась не только котельная, но, возможно, и «крыша»

ЗЖ

Зоя Жук

А хотелось бы знать начало истории- почему этот завод вообше попал в план приватизации и кто конкретно это решение принимал. Второе - проверка решений Росимущества по оставшейся государственной части этого предприятия. Что за темная история об этом пакете, который должен был быть передан в Ростех, а делся неизвестно куда.