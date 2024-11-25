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Не только о футболе

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Ферстаппен – чемпион «Ф-1», «Ливерпуль» опережает «Сити» на 8 очков, победы «Реала» и «Наполи», Горбачева и Дикиджи выиграли в Питере, Миранчук вылетел из плей-офф МЛС, косметолог судится с Роналду и другие новости

Ферстаппен – чемпион «Ф-1», «Ливерпуль» опережает «Сити» на 8 очков, победы «Реала» и «Наполи», Горбачева и Дикиджи выиграли в Питере, Миранчук вылетел из плей-офф МЛС, косметолог судится с Роналду и другие новости

1. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1»  за две гонки до конца сезона.

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Комментарии
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КУАТ
Пожелаю Угальде почаще забивать по 4.
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11 час.

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