Ферстаппен – чемпион «Ф-1», «Ливерпуль» опережает «Сити» на 8 очков, победы «Реала» и «Наполи», Горбачева и Дикиджи выиграли в Питере, Миранчук вылетел из плей-офф МЛС, косметолог судится с Роналду и другие новости

1. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1» за две гонки до конца сезона.
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