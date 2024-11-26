Вдова Владимира Левкина оправдалась за укладку и улыбку на похоронах мужа

Вдова певца Владимира Левкина объяснила свое странное поведение на похоронах мужа. Выяснилось, что она улыбалась, чтобы поддержать дочь Нику, ведь если бы она этого не делала, девочка не смогла бы держать себя в руках.
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