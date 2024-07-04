«Ох как мощно, над городом огромные столбы дыма»: ВКС РФ мощнейшим ударом разнесли важный объект ВСУ: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 04.07.24 г.

«Командование ВСУ в бешенстве, враг откатился на Запад»: ВС РФ прорвались к основной линии врага в Карловке, освободили Новопокровское и Степовую Новоселовку: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине, на 01.07.24 г.