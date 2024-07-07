Сладков: ВС РФ громят метро в Харькове с инструкторами ФРГ, США и Франции

Военный журналист Александр Сладков сообщил в своем ТГ-канале, ссылаясь на эксперта Геннадия Алехина, что в настоящее время российская армия активно уничтожает подземную инфраструктуру Вооруженных сил Украины в Харькове.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии