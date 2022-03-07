Стоимость газа на бирже побила исторический рекорд

Нефть марки Brent также близка к обновлению максимальной стоимости.Цены на энергоносители в мире растут сумасшедшими темпами: стоимость газа на бирже обновила исторический максимум, нефть марки Brent также близка к обновлению максимальной стоимости.
Нефть марки Brent также близка к обновлению максимальной стоимости.Цены на энергоносители в мире растут сумасшедшими темпами: стоимость газа на бирже обновила исторический максимум, нефть марки Brent также близка к обновлению максимальной стоимости.
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