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Стоимость газа на бирже побила исторический рекорд

Нефть марки Brent также близка к обновлению максимальной стоимости.Цены на энергоносители в мире растут сумасшедшими темпами: стоимость газа на бирже обновила исторический максимум, нефть марки Brent также близка к обновлению максимальной стоимости.

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