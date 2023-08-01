Спички - не игрушка

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НЕМНОГО ОБ ЭМИГРАЦИИ

НЕМНОГО ОБ ЭМИГРАЦИИ

Автор с понятным при его биографии интересом следит за состоянием дел в эмиграции. Когда-то, под самый занавес Советского Союза, сам о ней подумывал - страна разваливалась на глазах, на окраинах шли погромы меньшинств, было понятно, что Горбачёв ни черта не контролирует и контролировать в принципе не способен, а бесконечный трындёж упоённого самим собой попки, которым он был и до конца жизни остался, совершенно не вдохновлял.

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Комментарии
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Михаил Булавин
Браво Маэстро !!! 👏👏👏
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