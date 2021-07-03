ЖеЖ

50 491 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • GISMbICH
    Цитата: " Никто не может победить настоящего бандеровца – потому что фиг его догонишь, если уж драпает, то до Канады!...Александр Роджерс...
  • Андрей Юровский
    Поясните,пожалуйста.Новосибирский мэр...
  • ilja Perevedencev
    Автор сего опуса дебил !Новосибирский мэр...

В Судане Россия создает пункт обеспечения ВМФ

В Судане Россия создает пункт обеспечения ВМФ

По-моему, это покруче чем ввести войска в Хохлодурку.Красное море все увидели? А суэцкий канал увидели?А как мы запечатываем проход из Средиземки и берем на контроль , видите? )Хрен вам, НАТОвские и западные шакалы, а не наше внутреннее Черное море.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх