В Судане Россия создает пункт обеспечения ВМФ

По-моему, это покруче чем ввести войска в Хохлодурку.Красное море все увидели? А суэцкий канал увидели?А как мы запечатываем проход из Средиземки и берем на контроль , видите? )Хрен вам, НАТОвские и западные шакалы, а не наше внутреннее Черное море.