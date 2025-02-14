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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Не только встать, но сняться». Как в России изменятся правила воинского учета?

«Не только встать, но сняться». Как в России изменятся правила воинского учета?

В России хотят ужесточить штрафы за нарушение гражданами правил воинского учета — соответствующий законопроект, как отметил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, могут внести на рассмотрение депутатского корпуса уже на следующей неделе, передает «Парламентская газета».

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