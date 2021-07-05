Александр Росляков. С Грудининым в груди

Медвежий уголПолитикаАлександр Росляков. С Грудининым в груди Сегодня все смеются над кремлевской пропагандой, которая де вконец разучилась морочить голову народу.Вернуться к статье318НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРожденный СССР«Грудинин прямо (!) во всеуслышание заявил, что став во главе государства, сразу отберёт у путинских «друзей» наворованное и введёт прогрессивный подоходный налог, чем до усёру напугал и всколыхнул путинское воровское болото! Вот и полились реки дерьма на буйную головушку. Нашлись недоумки, которые как мантру повторяют весть о том, что Павел Николаевич земли в аренду сдавал. А на что ему было, интересно, многомиллионные дыры в совхозном бюджете затыкать и людям зарплату выплачивать на первых порах?!? Живет не во дворце, а на одной лестничной площадке с работягами. И люди живут у него, как нам и не снилось... Уважения заслуживает лишь та страна, которая заботится о своих детях и стариках!!! А типа "великая" Россия побирается у своих простых граждан на лечение малышей, а стариков вообще решила сжить со свету повышением пенсионного возраста. Примечательно, что инструмент для наполнения бюджета у всех на слуху - это введение прогрессивного подоходного налога и налога на роскошь. Но в октябре 2017-го года «единая россия» единогласно (!) отклонила в первом чтении все четыре законопроекта по этой теме. Сами решили свою судьбу, доверившись недогаранту в марте 2018-го, хотя было ясно, как день, чего он стОит уже после ельцин-центра..."Баранам нужен пастух"...решило якобы "большинство" избирателей. Ну и хавайте теперь полной ложкой» ©2018Naftis PloiarhosОтклонили очень важные законопроекты -очень странно а где брать деньги и у кого стричь шерсть -для развития индустрии -думают ВОДКОЙ можно закрыть все дыры в бюджете . который .кстати и они утверждают !!!Дед ЩукарьНапугал ежа голой ж...й.))) Он прекрасно знает, что его просто "уберут". Так что это заявление, которого лично я не слышал, чистой воды популизм. Пора бы уже понять, что управление гос-вом - вовсе не только то, что ты видишь. Далеко не только. А такие политдеятели затрагивают только видимую сторону и их обещания ничего не стоят. Гру - Моська. Только понты, что сейчас модно.))Vasja ChabibulinОчередной либерастный высерМайяУсреднённые какие-то выводы за последние 4 года.. Не убедил.ВВВиктор Василенкокремле боты уже вовсю стараются оболгать КПРФ и все связанное с ней , заказная статейка кремлевской пропаганды ....МайяДа ладно!))) тут уже выборы в госдуму на носу...И люди интересующиеся кого выбирать, зачем и для чего уже давно сделали выводы.Villi sherbakЭтот господин ни к кремлю ни к КПРФ отношения не имеет. Для него кремль самое большое зло, а вот КПРФ бывает даже хвалит порой. Одним словом Росляков, статейки которого давненько не читал. И это не стал читать. В последнее время автор стал напоминать сумасшедшего предсказателя, давно покончившего со здравым смыслом. А что касается КПРФ то первую букву в названии убери и замени на П и получится пчеловодческая партии Российской федерации, во главе которой стоит не политик, а пчеловод Зюганов.Валера ЮшковЛишь бы Путина обелить и его банду.Дмитрий Соловьевафтор, насчет "украли голоса" это не совсем так ПРОСТО ОБЬЯВИЛИ "ПУТИН ПОБЕДИЛ, УРА", вот и все насчет кто как голосовал то ЗА ПУТИНА по логике только жулики, их прислуга и кучка верящих сказкам идиотов.. хотя на фоне очевидности реальных "достижений" сказки уже надоели, да и рассказчик тожеДед ЩукарьКуды ты, милай, какая на фик логика? Вот я из "кучки", а насчет "веры" Путину ты не угадал. До 2015г. мне многое было не ясно и я ему просто симпатизировал, а вот с 2015г. и началась логика, которую видно невооруженным глазом. Правда, будущее, по этой самой логике, не такое уж безоблачное для нас всех. Жить придется по Закону ВСЕМ. Мы-то любим, чтоб все по закону, а лично нам можно и нырнуть куды-нить. И это каждый так хочет. Потому и звиздят на Путина те, кто это понимает и предвидит и те, кто ни хера не понимает вообще (это о таких как ты), но яростно подгавкивают, хотят просто халявы.Дмитрий Соловьевлогика видна давно, процветание кучки "приближенных к трону" и бедность и вранье для ОСТАЛЬНЫХ 145 МЛН.Дмитрий Соловьевдедушко, вона она - логика, все просто до... https://newizv.ru/news/economy/06-03-2019/tsifra-dnya-za-5-let-kolichestvo-bogatyh-lyudey-v-rossii-uvelichitsya-na-24 По оценке Forbes, состояние 98 миллиардеров в прошлом году увеличилось на 1,1 трлн. рублей до 29 трлн. рублей. Таким образом, они стали богаче всех остальных россиян вместе взятых. Экономический кризис всегда открывает новые возможности для роста благосостояния богатых людей. Богатые богатеют, а бедные беднеют. Именно так и происходит в России. Причём наша страна, занимая 11 место среди всех стран мира по номинальному ВВП (отстаём от лидера – США в 12,3 раза), уверенно входит в пятёрку стран с наибольшим количеством долларовых миллиардеров. На фоне фантастического благополучия горстки граждан благосостояние основной массы населения неуклонно падает. Реальные располагаемые доходы падают 5 лет подряд, и пошли уже на шестой год: в январе 2019 они вновь упали на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Растёт количество людей, которым денег хватает только на еду. Согласно самым свежим опросам Фонда «Общественное мнение», проведённым в конце февраля, 11% населения страны денег не хватает даже на еду, а ещё 26% могут себе позволить только еду, но вот одежда для них уже становится роскошью. Всё это похоже на «банановую республику», где люди в полурабском положении обслуживают малочисленную «элиту» общества. Это заметно всем… ну или почти всем.Дмитрий Соловьеввот такая логика https://newizv.ru/news/economy/27-09-2017/golikova-byudzhetnye-dengi-stali-vorovat-v-12-raz-bystree Голикова: бюджетные деньги стали воровать в 12 раз быстрее https://ria.ru/20200114/1563387576.html Алексей Кудрин: ущерб от коррупции в России можно измерять триллионами ///Дед ЩукарьУ нас с тобой это не первая беседа и, помнится, я тебе все рассказывал. Да видать не в коня корм. И тут по логике одно из двух: или ты на работе, или уровень твоего логического мышления оставляет желать лучшего. Но беда в том, что пакостите вы прилично. Народ-то у нас тоже не страдает задумчивостью.))Дмитрий Соловьевнихрена ты не рассказывал да и сказать тебе НЕЧЕГО, ПОТОМУ ЧТО все факты против. кто пакостит России так это кучка вредителей-манагеров и жуликов, которые страну разворовывают. НЕ ПУТАЙ Россию с олигархами.Дед ЩукарьА вследствие чего у России вдруг из ниоткуда появилась мощная армия и был выплачен громадный внешний долг? При том, что Россия "разваливалась" на глазах и "впадала" в нищету. Какие силы помогли не допустить гражданской войны и как эти силы стали у власти на местах?Дмитрий Соловьевты что под армией подразумеваешь, яхты олигархов ?Дед ЩукарьКаких олигархов? Тех, что в России уже нет?Дмитрий Соловьевда, насчет того ЗА ЧТО "бореться" Путин и его команда - это за 20 лет выяснено на 100%, в общем НАРОДУ ничего хорошего от НИХ не светит вот за что мог бы бороться Грудинин или другой, ЕСЛИ стел бы президентом - вот тогда бы и увидели. что Путин ... мягко говоря, не держит обещаний, уже ПОНЯТНОАлександрЕсли побеждает на выборах тот кто нам не нравится то это фейковые выборы или даже так - как бы ни было он всё равно победит, другое дело если побеждает тот кто нам нравится, тогда это справедливые и честные выборы. Как вы надоели своим бессмысленным блеянием, то ли вы враги то ли тупые, не знаю что хуже.Тамара ФроловаТупые всегда хуже. Их же используют врагиДмитрий Соловьевага, КТО ЧЕЙ ВРАГ только нужно выяснить. тот кто НАРОДУ врет и помогает приближенным страну разворовывать, он ЧЕЙ друг и чей враг ?Тамара ФроловаПрямое оскорбление власти.Николай Зайчиковзаписки или сумасшедшего или мерзавцаbianka БелаяНу и кого вы вместо грудинкина хотите пропихнуть во власть, господа либарасты? Всё того же навального?Николай Зайчиковбелая , нет мы лучше вас туда пропихивать будем , навальный ваш и нам он не нужен .Александр СимаковЯ после этой статьи ещё больше Кремль зауважал! Такую многоходовочку с Грудининым провернули! Я-то, по простоте душевной думал, что это Собчак - кремлевский проект для того, чтобы выборы не сорвать и процент повысить. А нет, оказывается это Грудинин! И этого Грудинина Кремль таки не выбросил на обочину политических процессов, он его в списки КПРФ включил! Но тут уже не понятно, кто у кого чего будет оттягивать и кому чего добавлять - Путин-то в выборах в Государственную Думу не участвует! И из статьи не совсем понятно, как Грудинин Навальному башку свернул? Ну это понятно, что не понятно, у автора статьи башка давно свёрнута.ТБТамрико БЕЛОУСОВАУ подобных Грудининых опасна моральная плесень и отсутствие чести!? Поэтому даже самая разноцветная, красивая она способна только разрушать, не создавать....Путник ПутникPPPavel PolyakovНе понял автор за Грудинина -капиталиста или просто против Путина.Комментировать
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