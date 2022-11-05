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Результаты Internationaux de France на Гран-при по фигурному катанию 5 ноября 2022 года

С 4 по 6 ноября во французском Анже пройдет третий этап серии Гран-при по фигурному катанию. Результаты второго дня на Internationaux de France 5 ноября 15:00 — женщины, произвольная программа 17:10 — танцы на льду, произвольный танец 19:00 — мужчины, произвольная программа 21:10 — пары произвольная программа.

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