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Путин - об украинских обстрелах: «Мы сдержанно отвечаем, но до поры до времени»

Путин - об украинских обстрелах: «Мы сдержанно отвечаем, но до поры до времени»

В конце двухдневного саммита ШОС президент ответил на вопросы журналистов Олег АДАМОВИЧ Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS Владимир Путин конец рабочей недели провел в узбекском Самарканде.

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