Раскрыт новый обман России Казахстаном AlexCoderРаскрыт новый обман России Казахстаном AlexCoder Специалисты объяснили маневр республики Российский президент Владимир Путин в недавнем поздравлении Касым-Жомарта Токаева отметил высокий уровень сотрудничества и отношений между странами.
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