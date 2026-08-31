SITCo Sunday Market Review | Risk Aversion Rises, but Funding Re Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ SITCo Sunday Market Review | Risk Aversion Rises, but Funding Remains Orderly Market Regime The market enters Monday in a Mixed / Risk-Off-tilted regime.
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