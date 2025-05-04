Путин заявил, что продолжает «дышать одним воздухом» с россиянами

И надеется, что это продолжится Владимир Путин не считает себя вершителем судеб. Об этом он сказал в интервью с Павлом Зарубиным, фрагмент которого опубликовали в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
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