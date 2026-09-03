Пермский технологический гигант первым в России получил особый статус

«Инкаб Холдинг» — крупнейший российский разработчик и производитель волоконно-оптических и специальных кабелей, первым в стране получило статус технологического холдинга.
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