Беглов поздравил жителей города с 300-летием основания Российской академии наук и СПбГУ

В частности, он пожелал учёным новых открытий и свершений. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей город с двумя знаменательными событиями — 300-летием основания Российской академии наук (РАН) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
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