Извержение вулкана «приземлило» 170 000 туристов в аэропортах Индонезии

Восемь индонезийских аэропортов, в том числе два в Джакарте, оставались закрытыми в понедельник утром из-за вулканического пепла, выброшенного в результате извержения вулкана Анак-Кракатау, расположенного между островами Ява и Суматра сообщает 7 сентября агентство AFP.
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