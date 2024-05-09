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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Забыть об этом не вправе.

Забыть об этом не вправе.

В преддверии грядущих важных дат - Дня Победы и 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков - члены ПО РОО ´Белая Русь´ ОАО ´Белшина´ посетили мемориальный комплекс ´Жертвам фашизма´ на территории Бобруйской крепости.

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