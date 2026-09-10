Один удар, и планета снова замерзнет? Космическая катастрофа может повториться

РЕН ТВ На дне Онежского озера ученые обнаружили слой возрастом около 13 тысяч лет, а внутри – необычно высокую концентрацию частиц оксида железа.
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