🚑 Машина скорой помощи в Керчи протаранила столб Очевидцы сообщают, что в аварии погиб один человек, также есть пострадавшие.
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🚑 Машина скорой помощи в Керчи протаранила столб Очевидцы сообщают, что в аварии погиб один человек, также есть пострадавшие.