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Царьград

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Командир Дос сообщил об ударе 352-го полка по ВСУ в Сумской области

Командир Дос сообщил об ударе 352-го полка по ВСУ в Сумской области

Солдаты 352-го мотострелкового полка группировки "Север" с помощью FPV-дронов нанесли удар по укреплениям ВСУ в Сумской области, заявил командир взвода Дос.

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