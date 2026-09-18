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Иркутск Сегодня

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В Иркутске с 1 ноября начнут внедрять новую схему движения общественного транспорта

В администрации Иркутска утвержден план поэтапной оптимизации маршрутной сети. К реализации новой схемы организации пассажирских перевозок городские власти планируют приступить уже с 1 ноября текущего года, — сообщили в пресс-службе муниципалитета.

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