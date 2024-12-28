Текслер подписал документ о создании центра адаптации мигрантов в Челябинске

Центр социальной и культурной адаптации иностранных граждан создадут в Челябинской области. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Алексеем Текслером, опубликовано 28 декабря на портале правовой информации.
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