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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью о судье дерби с «Атлетико»: «Странно, что мы уже за неделю знали, кто это будет. Если назначили, значит, у него есть квалификация. До игры у меня полное доверие к арбитру»

Главный тренер « Реала » Жозе Моуринью высказался о судье предстоящего дерби с « Атлетико ».  Воскресный матч Ла Лиги обслужит бригада Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса.

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