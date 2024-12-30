В аварии погиб рязанский волонтёр, возвращавшийся из зоны СВО

В результате дорожно-транспортного происшествия трагически погиб рязанский волонтер Илья Корякин. Известно, что Илья возглавлял региональную благотворительную организацию «Доброволец» в Рязани и активно участвовал в помощи Донбассу.
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