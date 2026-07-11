Чем опасно употребление в пищу зеленых помидоров – рассказал врач

Чем опасно употребление в пищу зеленых помидоров – рассказал врачОпасность употребления недозрелых томатов объяснил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.
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