Конгресс США обсудит ответ на решение МУС арестовать Нетаньяху

Конгресс США намерен на следующей неделе обсудить возможный ответ Вашингтона на намерение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других представителей руководства этой страны.
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