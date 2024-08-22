7 вещей, которые нужны всем мужчинам во взаимоотношениях

Мужчины часто неохотно говорят о своих потребностях в интимных отношениях. Независимо от того, виноваты ли в этом социальные условия или неспособность сообщать о наших потребностях, мужчины (которые, как правило, являются менее коммуникабельными партнерами в интимных отношениях) склонны молчаливо страдать, когда их эмоциональные потребности не удовлетворяются их партнерами.