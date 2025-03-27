NASA опубликовало самое четкое изображение модуля Blue Ghost на Луне

Лунный посадочный модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace в объективе LRO / © NASA / GSFC / Arizona State University Ранее LRO уже фотографировал Blue Ghost, когда модуль 2 марта успешно совершил посадку в районе Пика Латрейя в Море Кризисов.
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