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NASA опубликовало самое четкое изображение модуля Blue Ghost на Луне

NASA опубликовало самое четкое изображение модуля Blue Ghost на Луне

Лунный посадочный модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace в объективе LRO / © NASA / GSFC / Arizona State University Ранее LRO уже фотографировал Blue Ghost, когда модуль 2 марта успешно совершил посадку в районе Пика Латрейя в Море Кризисов.

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