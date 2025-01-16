«Срок годности» подошел к концу: 3 признака, что дружбу пора заканчивать

Исследования показывают: отношения, исчерпавшие себя, наносит вам больше вреда, чем их отсутствие фото: Getty ImagesКак мы находим и теряем друзейПсихолог Сюзанна Деггес-Уйат рассказывает: как правило, есть 3 источника, в которых мы находим себе друзей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Потеряла единственную дочь и так и не нашла любовь: ушла из жизни звезда фильма «Ирония судьбы» актриса Барбара Брыльска
- Умерла бывшая жена Михаила Ефремова, Евгения Добровольская: у актрисы осталось 4 детей
- Боролась с болезью дочери и зависимостью сына, и не побоялась романа с женатым коллегой: все о детях и мужьях Евгении Добровольской
Свежие комментарии