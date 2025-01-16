«Срок годности» подошел к концу: 3 признака, что дружбу пора заканчивать

Исследования показывают: отношения, исчерпавшие себя, наносит вам больше вреда, чем их отсутствие фото: Getty ImagesКак мы находим и теряем друзейПсихолог Сюзанна Деггес-Уйат рассказывает: как правило, есть 3 источника, в которых мы находим себе друзей.