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«Срок годности» подошел к концу: 3 признака, что дружбу пора заканчивать

«Срок годности» подошел к концу: 3 признака, что дружбу пора заканчивать

Исследования показывают: отношения, исчерпавшие себя, наносит вам больше вреда, чем их отсутствие фото: Getty ImagesКак мы находим и теряем друзейПсихолог Сюзанна Деггес-Уйат рассказывает: как правило, есть 3 источника, в которых мы находим себе друзей.

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