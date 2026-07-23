Глава рязанского минтранса Антонина Черских проверила ремонт работ в Клепиковском районе

Министр осмотрела мост через Пру, на котором в настоящее место проходит капитальный ремонт. Он расположен на трассе Москва – Егорьевск – Тума – Касимов и обеспечивает транспортную связь в направлении границы с Московской областью.
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