5 Character Additions That Hurt Once-Beloved TV Shows

Some shows just can't help trying to fix what's not broken. Nothing kills a series faster than a badly-written newcomer getting in the way of the main cast.
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