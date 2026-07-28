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Криптобиржа Kraken открывает IPO Jersey Mike’s для розничных инвесторов посредством токенизированных акций

Криптобиржа Kraken открывает IPO Jersey Mike’s для розничных инвесторов посредством токенизированных акций

Криптобиржа Kraken предлагает розничным инвесторам доступ к планируемому IPO Jersey Mike’s, позволяя соответствующим требованиям клиентам из США запрашивать распределение акций, а пользователям из более чем 110 стран — запрашивать токенизированные акции, обеспеченные базовыми акциями в соотношении 1:1.

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