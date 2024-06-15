Мипромторг подписал контракт на разработку ПЛИС на 10 млн ячеек

Контракт на разработку и подготовку производства отечественной программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС) заключили минпромторг РФ и Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (АО «НИИМЭ»).
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