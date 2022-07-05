Калининградский губернатор Антон Алиханов предложил подарить президенту Польши Дуде карту

Губернатор Антон Алиханов заявил, что хочет подарить карту президенту Польши Анджею Дуде, который заявил, что Балтийское море становится внутренним морем Североатлантического альянса, сообщает корреспондент The Moscow Post в Калининградской области.
Губернатор Антон Алиханов заявил, что хочет подарить карту президенту Польши Анджею Дуде, который заявил, что Балтийское море становится внутренним морем Североатлантического альянса, сообщает корреспондент The Moscow Post в Калининградской области.
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