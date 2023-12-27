SoftBank получил $7,6 млрд от доли в T-Mobile

Акции группы SoftBank подскочили на 5% в среду после того, как японский технологический конгломерат заявил, что получит акции телекоммуникационной компании T-Mobile US стоимостью около $7,59 млрд без каких-либо дополнительных затрат.
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