Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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SoftBank получил $7,6 млрд от доли в T-Mobile

Акции группы SoftBank подскочили на 5% в среду после того, как японский технологический конгломерат заявил, что получит акции телекоммуникационной компании T-Mobile US стоимостью около $7,59 млрд без каких-либо дополнительных затрат.

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