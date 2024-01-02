Стало известно, чем будут торговать Россия и Китай в 2024 году Ирэн ОрлонскаяВ ходе своего визита в Пекин в декабре, премьер-министр России Михаил Мишустин отметил растущую роль национальных валют в российско-китайской торговле.
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