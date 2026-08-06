CNBC: Суперъяхта Керимова продана за 187 млн долларов из ОАЭ

В сентябре прошлого года суперъяхта, связанная с русским предпринимателем Сулейманом Керимовым, была продана в США с аукциона за 187 млн долларов Аббасу Саджвани из ОАЭ, поддерживающему деловые связи с Trump Organization.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии